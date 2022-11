Viele Pflegekräfte kriegen in Kärnten keine Prämie

Bessere Bezahlung und Arbeitsmöglichkeiten für Pfleger

„Die Pflege-Ausbildung ist gut, viele dürfen aber nur eingeschränkt arbeiten. Der Pflegeberuf kann viel systemwirksamer ausgeübt werden. Die Frustration steigt, ich bin für eine höhere Bezahlung der Pflegekräfte“, meint Potzmann, die schon seit 30 Jahren in der Pflegebranche ist. Noch länger an Bord ist der Pflege-Vorsitzende in Kärnten, Federico Harden. „Ich bin schon seit 1974 dabei, also ein Dinosaurier. Die Community Nurses in den Regionen werden gut angenommen werden. Aber auch über dieser Krankenpflegerdienste reden wir schon seit 25 Jahren.“