Nach Ausbau in Allhaming: Weihnachten kann kommen

Ein lauter Signalton erklingt, der auch auf Flughäfen zu hören ist, bevor sich das Gepäckband in Bewegung setzt. „Jetzt wird die Anlage hochgefahren“, sagt Andrea Pilz-Kapfinger, Regionalleiterin der Logistikzentren für Oberösterreich und die Steiermark, und blickt von der Besucherplattform ins Erdgeschoß, wo Techniker beisammen stehen. Testläufe, Abstimmungen - an den Vormittagen ist das derzeit im Zubau des Post-Logistikzentrums in Allhaming Alltag. Es wird noch an Details getüftelt.