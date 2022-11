Im St. Pöltner Budget klafft ein Millionen-Loch

Höhere Ausgaben für das Personal, teurer Strom, höhere Zinsen bei laufenden Krediten, unsichere Einnahmen durch die Kommunalsteuer, kaum gestiegene Ertragsanteile: Noch nie war ein Voranschlag für das kommende Budget so schwierig wie in diesem Jahr. Besonders komplex ist das Rechenwerk, das auf über 500 Seiten seinen Niederschlag findet, in der Landeshauptstadt. Bei geplanten Erträgen von rund 223 Millionen Euro und Aufwendungen in der Höhe von rund 232 Millionen Euro steht unter dem Strich im aktuellen Entwurf ein Minus von neun Millionen Euro.