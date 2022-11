Verkündet Hummels‘ Mutter hier Mats‘ Karriereende?

Stammspieler in Dortmund

Weil es seine letzte Saison ist? Hummels‘ Vertrag bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus, danach soll also Schluss sein? „Sport Bild“ zufolge soll es nicht ganz so drastisch kommen. Demnach habe sich Holthoff lediglich unglücklich ausgedrückt und vom Nationalteam-Aus ihres Sohnes gesprochen. Ein Aus beim BVB käme tatsächlich überraschend, zeigte der 33-Jährige in dieser Saison doch bislang mit starken Leistungen auf. Trainer Edin Terzic vertraut dem Abwehrchef, in 15 Bundesliga-Spielen stand Hummels 13 Mal am Rasen.