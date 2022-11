Mit Götze, ohne Hummels: Deutschland-Kader ist da!

Auch BVB-Jungstar Youssoufa Moukoko darf sich freuen. „Youssoufa macht einfach eine gute Entwicklung. Er ist schnell, er ist quirlig, er hat einen guten Abschluss, das hat man auch am Wochenende wieder gesehen“, schwärmt Flick. Mit Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) setzt der DFB-Teamchef auch auf einen ehemaligen Salzburg-Spieler. Auch Niclas Füllkrug ist mit dabei. Er hat für Bremen in 13 Spielen zehn Tore erzielt. Adeyemi hält nach 17 Einsätzen bei zwei Toren, darunter keines in der Liga. Moukoko, der am Tag des Eröffnungsspiels am 20. November 18 Jahre alt wird, ist der jüngste WM-Teilnehmer in der DFB-Geschichte.