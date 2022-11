Englands Mount singt noch „God save the Queen“

Deren Text besticht ja seit dem Tod von Queen Elisabeth II mit den Zeilen „God save the King“. Dass Mason Mount davon noch nicht gehört hätte - unwahrscheinlich. Viel eher dürfte das Unterbewusstsein bei der Hymne vor dem Spiel gegen den Iran die Vorherrschaft übernommen und ihn inbrünstig „God save the Queen“ trällern haben lassen. Ein kleiner Fauxpas. Der in der Twitteria freilich schnell eine Viral-Lawine lostrat.