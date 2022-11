„Unglaublich!“ 19-Jähriger begeistert ganz England

Die englischen Fans waren jedenfalls begeistert. Als Belohnung für seine Glanzleistung gegen den Iran sangen die Anhänger den Beatles-Klassiker „Hey Jude“. „Ich habe gesagt, dass ich in diesem Jahr mehr Tore für Dortmund und England schießen will. Ein wirklich stolzer Moment für mich.“ Bellingham und Co. lassen Englands Fans bereits vom Titel träumen.