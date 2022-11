Böser Verdacht von Sainz: „Ich habe Dinge gesehen“

Was war geschehen? Nachdem Verstappen bereits seit mehreren Rennen als Weltmeister festgestanden hatte, ging es für seinen Teamkollegen um Rang zwei in der Fahrerwertung. Perez hätte durchaus Unterstützung gebrauchen können, der Niederländer weigerte sich dennoch, den 32-Jährigen in Brasilien vorbeiziehen zu lassen. Eine Woche später musste sich der Mexikaner hinter seinem Konkurrenten Charles Leclerc einreihen, der Vize-Weltmeistertitel war damit dahin.