Schumachers Zukunft: Die Anzeichen verdichten sich

Auf Mercedes angesprochen, fand Schumacher in Abu Dhabi bereits deutliche Worte: „Mercedes ist eine tolle Marke, ihre Errungenschaften in der Formel 1 sind unglaublich. Ich schaue mir meine Optionen an und Mercedes ist eine davon.“ Was für eine Unterschrift sprechen würde: Bereits Papa Michael war für den deutschen Rennstall an den Start gegangen, ehe er 2012 seine Karriere beendete, auch er wechselte mit einer Ferrari-Vergangenheit zu den Silberpfeilen.