VSV siegt im Verfolgerduell gegen Black Wings

Die Graz 99ers waren gegen Salzburg schon nach vier Minuten in Front, nachdem Andrew Yogan die erste richtige Chance verwertet hatte. Danach hatten beide Teams in einer engen Partie ihre Möglichkeiten, im zweiten Drittel machten die Gäste mehr Druck. Die Steirer gaben den Sieg aber nicht mehr aus der Hand. In der Tabelle stehen die „Bullen“, auf die am Dienstag in der Champions Hockey League das Achtelfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger Rögle wartet, weiter auf dem dritten Platz.