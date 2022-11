Arbeiter stürzte aus vier Metern Höhe von Leiter

Ein 58-Jähriger aus Zell an der Pram war am Samstagvormittag mit Arbeiten an der Dachrinne bei einer Garage auf einem Bauernhof in Taiskirchen beschäftigt. Der Mann stand dabei auf einer am Dach nur angelehnten Aluleiter in etwa vier Metern Höhe. Aus unbekannter Ursache verlor er plötzlich das Gleichgewicht, fiel von der Leiter und schlug mit dem Kopf auf dem Betonboden der Garage auf.