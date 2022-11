„Eines der größten Talente der letzten 15 Jahre“

Die vergangenen eineinhalb Jahre waren für Italiens Fußball-Nationalmannschaft eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach dem Triumph bei der EURO 2021 scheiterte die „Squadra Azzurra“ in der WM-Qualifikation, mit dem Sieg in der Nations-League-Gruppe mit Deutschland und England zeigten sich die Italiener zuletzt aber wieder im Hoch. Am Sonntag (20.45 Uhr/live sportkrone.at) in Wien gegen Österreich will die Auswahl von Roberto Mancini das Jahr auch mit einem Erfolgserlebnis abschließen.