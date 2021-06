Rekord der letzten 13 Jahre: So viele sahen EM-Hit

Bis zu 2,108 Millionen Zuschauer haben am Samstag das Fußball-EM-Achtelfinale zwischen Österreich und Italien (2:1 n.V.) via ORF 1 mitverfolgt. Die zweite Hälfte ließen sich im Schnitt 1,989 Millionen bei 63 Prozent Marktanteil (72 bzw. 73 Prozent MA in den jungen Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29) nicht entgehen. Die Verlängerung sahen im Schnitt 1,979 Mio. bei einem Marktanteil von 66 Prozent. Im Video oben analysiert Interwetten-Experte Lothar Matthäus das Spiel.