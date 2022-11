Die beste ÖSV-Dame landete am Ende nur auf Rang elf. Am Wunschziel von Thomas Trinker fuhren Katharina Liensberger und Co. in Levi doch recht weit vorbei. Der neue Frauen-Rennsportleiter im ÖSV hatte im Vorfeld gehofft, dass sein Team um den Sieg mitreden können werde. Stattdessen gab es massiven Zeitrückstand im ersten Durchgang, in dem nur Chiara Mair als 13. halbwegs zufrieden sein konnte. „Wir hätten die Mannschaft stärker gesehen“, sagte Trinker danach.