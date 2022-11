Holz für Bilder und ein Kran fürs Wohnzimmer

Die Frankenburgerin Lena Göbel ist wie ein Rockstar unter den heimischen, bildenden Künstlern. Sie zeigt in der Galerie 422 in Gmunden großartige, wilde, kraftvolle Holzschnitte, in denen sie eine ganz eigene Welt entwirft. Als zweiter im Bunde tritt der Tiroler Bildhauer Maximilian Bernhard auf, der lieber große Objekte erschafft, die nicht für jedermann sind.