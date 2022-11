Serpents vs. JKU: „Freue mich schon auf den Sieg“

„Mit einem Sieg wollen wir die Linzer willkommen heißen!“ Mit diesen starken Worten zeigt sich Mohamed Modesser, Spielertrainer der MedUni Serpents, in Hinblick auf das erste Match gegen die Gäste aus Linz kämpferisch. Der Point Guard, der bereits in seiner fünften Saison für die Serpents alles am Spielfeld lässt, beruft sich vor allem auf den hohen Siegeswillen seiner Mannschaft: „Wir sind extrem heiß auf den ersten Gameday, so motiviert wie jetzt habe ich das Team noch nie erlebt.“