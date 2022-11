JKU-Lift-off! Linzer Roadtrip in neue Dimensionen

Macht es einen Unterschied, ob ihr daheim in Linz oder auswärts in Wien spielt?

Kalabić: Sicher macht es einen Unterschied, ob man vor den eigenen Fans spielt, oder in Wien, aber ich schätze, dass wir auch hier auf eine tolle Unterstützung setzen dürfen.

Falb: Definitiv. Zum einen ist die Halle in Linz kleiner und somit das Spiel am Feld ein anderes. Für manche von uns wird es das erste Mal sein, in so einer großen Halle, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Der zweite Punkt ist, dass wir die „Neuen von außerhalb der großen Stadt“ sind und kommen nach Wien, wo es schon fünf Mannschaften gibt, welche schon lange spielen. Sich hier zu beweisen, vor viel mehr Fans der Gegner, ist durchaus eine Herausforderung - vor allem in der ersten Saison. Wir nehmen diese aber gerne und mit Kampfgeist an!