Boku Beez: „Das Ziel der Saison? Den Titel holen“

„In menschlicher Hinsicht haben wir sowieso ein Glück, weil wir stets eine gute Stimmung am Platz haben“, betont er den großen Zusammenhalt. Zudem konnten sich heuer vier Neuzugänge bereits durch ihre Qualität und Erfahrung im Teamgefüge der Beez etablieren, was der Truppe in dynamischer Hinsicht weiterhelfen soll.