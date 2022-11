Ein „Fünfer“ machte das Tiroler Haubenfest perfekt

Während sich viele der Lokale im Guide bereits etabliert haben, finden sich darin auch „Neue“: Der Schwarze Adler in Hall stieg gleich mit 17 Punkten (vier Hauben) in das Ranking ein, ebenso das Berggericht in Kitzbühel. Insgesamt hat sich die Zahl der Vier-Hauben-Betriebe auf 13 erhöht. Erstmals auf 17 Punkte kam auch Sigwart’s Tiroler Weinstuben in Brixlegg. Köchin Traudl Sigwart krönte sich damit zur einzigen Vier-Hauben-Köchin Österreichs. Ein besonders guter Nährboden für Haubenküche scheint Ischgl zu sein: Mit elf ausgezeichneten Restaurants kommt der Skiort auf gleich viele wie die Landeshauptstadt, übertrifft diese aber bei der Anzahl der Hauben (30) fast ums Doppelte.