Wie Mega-Satelliten den Handymast ersetzen sollen

10. September am US-Raumfahrtbahnhof Cape Canaveral: Eine Falcon-9-Rakete des Technologie-Moguls Elon Musk hebt unter ohrenbetäubendem Lärm ab. Im Inneren der Nutzlastkapsel verbirgt sich nicht nur ein Stapel Starlink-Satelliten für Musks eigenes Projekt, das man auf der Erde per Satellitenschüssel empfängt. Die Rakete trägt auch BlueWalker 3 in die Erdumlaufbahn - den zivilen Kommunikationssatelliten mit der bislang größten Antenne. Einige Wochen später ist das 64 Quadratmeter große Konstrukt aus Antennen und Solarmodulen nun vollständig entfaltet. Am Nachthimmel gehört es zu den hellsten Himmelskörpern überhaupt.