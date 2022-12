Rotkraut: Sorgt für Winterstimmung

Vitaminen-Parade

Die Vitamine A, C, B1 und B2 im Gemüse stehen für diesen Effekt. Tatsächlich hat Rotkraut im Vergleich zur Grünkohlsorte den zehnfachen Gehalt an Vitamin A. Aus ernährungsphysiologischer Sicht besteht es zu etwa 90 % aus Wasser und vernachlässigbaren Mengen an Lipiden, Proteinen und Kohlenhydraten. Rotkraut ist eine wichtige Quelle für Ballaststoffe, die dazu beitragen, die Darmbakterienflora positiv zu modulieren und so Verstopfung und Darmkrebs vorzubeugen. Außerdem ist es reich an wichtigen Mineralsalzen wie Eisen und Kalium. Die empfohlene Portion beträgt 100 bis 300 g.