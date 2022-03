Das gesündeste Lebensmittel der Welt ist ...

Und Vitamine enthält sie auch en masse: Brunnenkresse ist reich an Vitamin A (aus Beta-Carotin) und Vitamin C und ist eine Quelle für Folsäure, Kalzium, Eisen und Vitamin E. Sie enthält auch nützliche Mengen an Vitamin K, Thiamin, Vitamin B6, Kalium und Jod und ist natriumarm. Brunnenkresse ist krebsvorbeugend, weil reich an Antioxidantien und schützt auch vor DNA-Schäden. Vitamin K kann sogar Zellschäden im Gehirn vorbeugen. Dass die Vitamine A und C immunstärkend und antiviral wirken und dass Kalzium, Kalium und Magnesium den Knochen- und Muskelaufbau unterstützen, ergänzt noch das gesamte positive Bild von der Heilpflanze. Hier ein paar Brunnenkresse-Produkte für Sie: