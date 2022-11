Nächster Asyl-Brennpunkt: „Das hält Ort nicht aus“

„Lange habe ich auf Verhandlungen ohne großes Aufsehen gesetzt. Aber es geht nicht mehr. Das hält der Ort nicht mehr aus“ – in Frankenburg bricht der nächste öffentliche Asylstreit los. Bürgermeister Norbert Weber (VP) will nicht mehr hinnehmen, dass in seiner 5500-Einwohner-Gemeinde in einer alten Industriehalle bis zu 300 Asylwerber – mit Stand 10. November waren es exakt 269 – untergebracht sind. Die Halle war 2015 vom Bund angemietet worden, nach dem Abebben der Flüchtlingswelle als Matratzenlager genutzt und im Vorjahr wieder aufgesperrt worden.