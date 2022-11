Wie radikal darf Klimaschutz sein?

Gerade erst in der vergangenen Woche haben sich Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ an einem Sockel im Dinosaurier-Saal im Naturhistorischen Museum in Wien festgeklebt, um „gegen den fossilen Kurs der österreichischen Bundesregierung“ zu protestieren. Die Beamten rückten wie schon von anderen Aktionen gewohnt mir Lösungsmittel an. Den beiden Frauen droht nun eine Anzeige wegen Störung der öffentlichen Ordnung und wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung.