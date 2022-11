Trotz Pleiten und Scheidung: Keine Reue bei Brady

Tom Brady fühlt sich auch im fortgeschrittenen Sportler-Alter von 45 Jahren noch bereit für Höchstleistungen. „Ich bin fit und in guter Form, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Ich hätte nie gedacht, dass ich in dem Alter noch spiele“, sagte der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers vor dem Duell gegen die Seattle Seahawks am Sonntag (15.30 Uhr) in München. Der frisch geschiedene NFL-Superstar bereut sein Comeback nicht.