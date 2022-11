Waldarbeiter trennt sich mit Stahlseil 4 Finger ab

Schrecklicher Arbeitsunfall am Samstagnachmittag in Rietz (Bezirk Imst in Tirol). Aus bislang noch unbekannter Ursache wurden einem Holzarbeiter beim Befestigen von Baumstämmen mit einem Stahlseil vier Finger abgetrennt. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen.