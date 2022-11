Wladimir Putins rätselhafte Entscheidung

Ist der Rückzug als Signal für Verhandlungsbereitschaft gedacht? Soll der Krieg an dieser Linie enden im Austausch für eine freie Ukraine auf 80 Prozent ihres Territoriums? In Europa würde der Kremlchef damit Gehör finden. Washington und Kiew kämen aber in Zugzwang, und wer stoppt eine siegreiche Armee? Das könnte nur Washington tun, denn ohne die USA mit den Waffenlieferungen, Satellitenaufklärung und Geld gäbe es heute überhaupt keine Ukraine mehr.