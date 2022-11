Deshalb entschied sich Haaland fast für die Bayern

Vor Madrid und Paris

Letzten Endes entschied sich der Torjäger dann doch gegen die Bayern und für die „Citizens“. Die Truppe von Pep Guardiola habe laut Papa Alf-Inge stets an oberster Stelle gestanden. „In unserer Liste denke ich, dass Manchester City die beste Mannschaft ist. Bayern München ist die Nummer zwei. Wir haben Real Madrid als Nummer drei, Paris Saint-Germain als Nummer vier“, so der 49-Jährige in der Dokumentation „Haaland: The Big Decision“ wenige Monate vor dem Wechsel seines Sohnes.