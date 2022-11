ManCity-Tormaschine Haaland „geht es viel besser“

Wie City-Coach Pep Guardiola am Freitag erklärte, gehe es dem 17-fachen Saisontorschützen in Englands Fußball-Premier-League nach seiner Fußprellung bereits „viel besser“. Haaland hatte in den beiden jüngsten Pflichtspielen des Titelverteidigers gefehlt, nun hat er die Chance, die „Citizens“ an die Tabellenspitze zu schießen.