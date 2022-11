Haaland hat mehr Tore als ganz ManUnited erzielt

Im besagten (fiktiven) Macht steht‘s derzeit 18 zu 17. Für Haaland. Tatsächlich traf der Norweger am Samstag in der 95. Minute und rettete Manchester City so den 2:1-Sieg. Es war eben Haalands Saisontor Nummer 18. In 951 Einsatzminuten, ergibt also nach 13 Premier-League-Runden eine durchschnittliche Einsatzzeit von 73 Minuten. Und dabei traf er 18-Mal. Unglaublich.