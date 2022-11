Sensation! Tor in Minute 97 - City daheim am Boden

Das hatten Erling Haaland und Manchester City wohl anders geplant gehabt. Die „Skyblues“ mussten am Samstagnachmittag in der 16. Premier-League-Runde eine sensationelle 1:2-Heimpleite gegen Brentford hinnehmen. Die Entscheidung zugunsten der überraschenden Gäste fiel tatsächlich in Minute 97. Erling Haaland spielte für City durch, blieb aber torlos. Hingegen glänzte bei Brentford Ivan Toney als Doppeltorschütze und Man of the Match.