Weltmeister liebäugelt mit Abschied vom FC Bayern

Sei aktueller Vertrag läuft noch bis 2024. Einen vorzeitigen Abschied könnte er sich jedoch vorstellen. „Aber das sportliche Projekt muss interessant sein“, betont der 26-Jährige. „Der Sport steht über allem. Ich bin in einem wirklich großen Klub, also werde ich nicht einfach so gehen.“ Im Jahr 2019 war Pavard vom VfB Stuttgart nach München gewechselt. 35 Millionen Euro blätterten die Bayern für den Franzosen hin.