Günther Steiner überglücklich: „Das war verdient“

Steiner ist in der Netflix-Serie „Drive to Survive“ aufgrund seiner direkten Art und seiner Sprache zur Kultfigur geworden, auf die Magnussen-Bestzeit reagierte der Südtiroler in seiner typischen Art: „Wenn es Suppe regnet, musst du einen Löffel parat haben. Und wir hatten einen Löffel dabei. Kevin hat die Runde abgeliefert, als wir sie brauchten. Das war echt stark.“ Die erste Formel-1-Pole-Position eines Dänen war zudem ein perfektes Geschenk für Team-Eigner Gene Haas zu dessen am Samstag begangenen Geburtstag.