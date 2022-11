Marko rechnet mit Mintzlaff-Gespräch nach Saison

Am 22. Oktober war der Tod von Firmengründer Dietrich Mateschitz bekanntgeworden. Mintzlaff, bisher Geschäftsführer des deutschen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig, wechselt nun kommenden Dienstag in die Konzernzentrale. Der 47-Jährige wird einer von drei neuen Geschäftsführern. Er soll die Sportaktivitäten des Unternehmens mit Investments unter anderem im Fußball, im Eishockey und in der Formel 1 verantworten.