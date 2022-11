Extremisten-Mord ++ Rücktritt von „Presse“-Nowak

Rainer Nowak tritt als Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der „Presse“ zurück. Und das laut ihm „aus eigenem Wunsch“. Das teilte Nowak in einem gemeinsamen Statement mit der Styria Media Group heute Freitag mit. Es gehe Nowak „um klare, unmissverständliche Konsequenzen aus der aktuellen Debatte rund um öffentlich gewordene Chat-Protokolle“. Hintergrund für Novaks Rücktritt sind die bekannt gewordenen Chats mit dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid. Es ging um eine mögliche Position in der ORF-Chefetage. Aus den in einem Bericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft enthaltenen Chat-Auszügen geht hervor, dass Nowak Ambitionen hegte, an die Spitze des ORF zu gelangen, und sich dafür offenbar Unterstützung von Schmid erhoffte.