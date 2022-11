Wiener Designer trotz kleiner Narben „sehr happy“

Er hatte auch „von Anfang an ein bisschen Angst wegen den Narben, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, wofür diese kleinen Narben stehen; wie ich aus einer misslichen Lage so etwas Positives machen konnte, mit dem ich so viele Menschen inspirieren konnte, bin ich einfach echt happy, dass ich es gemacht habe“, freut sich Weißenböck auf 19 Uhr Freitagabend, wenn seine neue Kollektion offiziell erscheint.