Chat-Affäre: Nowak zieht sich doch gänzlich zurück

Rainer Nowak tritt als Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der „Presse“ „aus eigenem Wunsch“ zurück. Das teilte Nowak in einem gemeinsamen Statement mit der Styria Media Group am Freitag mit. Es gehe ihm „um klare, unmissverständliche Konsequenzen aus der aktuellen Debatte rund um öffentlich gewordene Chat-Protokolle“. Erst am Montag hatte Nowak seine Funktionen als Chefredakteur und Herausgeber vorläufig ruhend gestellt.