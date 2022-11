Chat-Affären bringen nun ORF-Chefredakteur zu Fall

Nowak entschuldigte sich bei Lesern

Am Wochenende hatte sich Nowak auch an die Leserinnen und Leser der „Presse“ gewandt und sich „für Tonalität und unangemessene Nähe“ (gemeint zu Schmid), die in Chats zum Ausdruck kommen, entschuldigt. Es habe nie einen Deal gegeben. Er betonte zudem, dass kein Interventionsversuch in der Berichterstattung Niederschlag gefunden habe und die Vorwürfe ihn und nicht die Redaktion beträfen.