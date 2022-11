ORF-Mitarbeiter wegen Chats „fuchsteufelswild“

ORF-Generaldirektor: „Optik ist verheerend“

Weißmann hielt am Montag in einer Aussendung fest, dass die Optik der Chats „verheerend“ sei. Die Glaubwürdigkeit der ORF-Nachrichten stehe aber dennoch außer Zweifel. „Wir bemühen uns jeden Tag um sauberen und unabhängigen Journalismus. Aber natürlich leidet durch solche Affären das Vertrauen in unsere Arbeit“, sagte dagegen Bornemann.