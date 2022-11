Lewis Hamilton schildert Freundschaft zu Vettel

Lewis Hamilton hat die Formel-1-Beziehung zu Sebastian Vettel als überraschende Freundschaft beschrieben. „Es ist so schwierig, wenn man im Wettbewerb steht und beide um etwas kämpfen, für das man Leidenschaft aufbringt“, sagte der Mercedes-Pilot vor dem Großen Preis von Brasilien an diesem Wochenende in Sao Paulo. „Es war eine unerwartete Beziehung und Freundschaft.“