Wolff über Hamilton: „DAS ist ihm völlig wurscht!“

Nicht nur wegen seiner Siege 2016, 2018 und 2021 erlebt Lewis Hamilton in Brasilien einen enormen Fan-Zuspruch. Der fand nun seine „Krönung“ in der Ernennung zum Ehrenbürger. Und der siebenfache Rekord-Champion ist sich seiner Zusatz-Aufgaben bewusst. Noch am Mittwoch besuchte er in Rio de Janeiro die „Morro da Providência“, eine Favela zwischen den Bezirken Santo Cristo und Gamboa.