Vettel würde Formel-1-Comeback „ernsthaft erwägen“

Für die Rennen in Suzuka wäre Vettel offenbar bereit, Kaffee und Zeitung zur Seite zu legen und sich stattdessen den Helm überzuziehen. Viermal konnte er in Japan gewinnen, der Grand Prix zählt zu den absoluten Lieblingskursen des Hessen. „Wenn jemand einen Fahrer für ein Rennen unter Vertrag nehmen will... Die Jungs wären sicher nicht froh, wenn sie Platz machen müssten, aber das würde ich ernsthaft erwägen“, zitiert die deutsche „Bild“ Vettel.