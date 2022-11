So kämpfen die Ukrainer an der Front bei Bachmut

„Sieht so aus, als ob der Feind langsamer geworden ist“

Seit rund vier Monaten kämpfen die Soldaten bei Bachmut gegen das russische Militär. „Derzeit arbeiten wir viel mehr. Früher hatten wir einen alten Typ schwerer Artillerie. Wir wurden hierhergebracht, weil der Feind mehr in diese Richtung drängt. Und jetzt, wo wir schießen, sieht es so aus, als ob der Feind langsamer geworden ist“, sagt Dmytro.