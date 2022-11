Gewachsenes Naturkleinod mitten im Industriegebiet

Verschiedene Pfade für die Seenumrundung

Startpunkt für die heutige kleine Tour ist der kleine Parkplatz in der Tannenfeldgasse beim Anglerparadies Güfel in Meiningen. Von dort nimmt man die Tannenfeldstraße und nähert sich dem westlichen Ortsrand. Dann hat man entweder die Möglichkeit rechts auf den Riegelweg und danach auf den Paspelsweg abzubiegen und diesem zu folgen, bis man zum Auwald gelangt. Vom Wegweiser Sinderstall führt der Pfad am Waldrand an einem der Baggerseen von Paspels vorüber. Oder aber man zweigt von der Tannenfeldstraße links ab, passiert den Spielplatz Tannenfeld Güfel und folgt der Straße bis zum Hundesportplatz. Dort wird rechter Hand auf den Sindersweg abgebogen und schließlich geht es links am Kieswerk Wilhelm + Mayer vorbei bis man auf den Unteren Paspelsweg trifft. Nun kann man die Seen auf verschiedenen Pfaden umrunden.