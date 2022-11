Gottschalk macht „Bagger-Wette“ aus Krems nieder

Bei der Verleihung des „Menschen in Europa“-Kunst-Awards hat Thomas Gottschalk sich am Mittwochabend in Passau herablassend über die berühmten „Bagger-Wetten“ geäußert. Am 19. November ist eine junge Kremserin mit Bagger in „Wetten, dass ...?“ und Gottschalk meint, die hätten wohl einmal eine Frau wollen.