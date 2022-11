ÖVP zwar gut im Rennen, aber ihre Macht wackelt

„Also, ein 4er könnte durchaus vor dem Ergebnis der ÖVP stehen. 42 bis 45 Prozent sind in Reichweite. Vor allem, wenn die Volkspartei in Niederösterreich ihren Intensivwahlkampf gut schlägt“, erklärt Meinungsforscher Christoph Haselmayer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD). Die Ladung in den parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Wien sieht der Experte (noch) nicht als Problem.