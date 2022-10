Gaspreis sinkt - Kunden spüren aber nichts davon

Mildes Wetter, volle Speicher

Am Markt wurde auf milde Herbsttemperaturen verwiesen, die den Verbrauch an Erdgas niedrig halten - die Heizsaison ist noch nicht voll angelaufen. Darüber hinaus sind die Gasspeicher gut komplett gefüllt. Analyst Andreas Steno Larsen verwies auf Twitter zudem darauf, dass europäische Länder sehr große Mengen an Flüssiggas bestellten, nachdem die Europäische Kommission im Juni die Staaten aufgefordert hatte, Reserven anzulegen. Nun ist aber kein Speicherplatz mehr verfügbar, Tankschiffe müssen derzeit auf das Entladen warten. Der Gaspreis könnte somit noch weiter sinken.