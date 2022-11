Österreich steckt 1,5 Mrd. in globalen Klimaschutz

Mit den Geldern würde beispielsweise der Ausbau erneuerbarer Energien oder Hochwasserschutz in Entwicklungsländern finanziert. „Insgesamt hat sich der österreichische Beitrag zum internationalen Klimaschutz in den letzten Jahren verzehnfacht“, so der Finanzminister - dies zeige, wie ernst man das Thema nehmen würde. Für die Klimaneutralität gelte es zusammenzuarbeiten, jeder müsse seinen Teil dazu beitragen: „Als österreichische Bundesregierung machen wir das nicht nur national, indem wir über fünf Milliarden Euro in den nächsten Jahren in die ökologische Transformation unserer Wirtschaft investieren und Anreize für klimafreundliches Handeln setzen, sondern auch international.“