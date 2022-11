Gasknoten Oberkappel: „Wir haben guten Polster“

Der Gasknotenpunkt in Oberkappel liegt in der schönsten Natur. Nur ein leises Zischen ist zu hören. Beruhigend, denn das Gas strömt in unterirdischen Leitungen. „Wir transportieren 40 Milliarden Kubikmeter Gas, das - anders als sonst - seit der Energiekrise aus Deutschland zu uns kommt“, sagt Gernold Weißenböck vom Betreiber Gas-Connect-Austria bei einem Besuch von Landeshauptmann Thomas Stelzer.