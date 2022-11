Negativlauf von Pöltl und seinen Spurs geht weiter

Der Negativlauf der San Antonio Spurs in der National Basketball Association (NBA) hat sich am Montag (Ortszeit) fortgesetzt. Die Texaner verloren 109:115 gegen die Denver Nuggets und mussten damit die vierte Niederlage hintereinander einstecken. Jakob Pöltl erreichte mit neun Assists eine persönliche Bestmarke als Vorlagengeber. Außerdem verbuchte er vier Punkte, sieben Rebounds, drei Blocks und zwei Steals in 31:49 Minuten auf dem Parkett.